Menina de 1 ano morre em tentativa de assalto Uma tentativa de roubo num bar deixou morta Grazielle dos Santos da Silva, de 1 ano, na sexta, em Ferraz de Vasconcelos (SP). Baleada no peito, ela estava com o avô Edvaldo Amaro da Silva, de 50. Dois homens tentaram levar o carro de Silva. O dono do bar reagiu. Além da menina, o ladrão Diego Santos Faria, de 22, morreu. O dono do bar e outro ladrão fugiram.