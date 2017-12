Menina de 10 anos morre em acidente com lancha no litoral de Cabo Frio

RIO - Uma menina de 10 anos morreu em acidente com uma lancha na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio. A embarcação atingiu banhistas que passeavam em uma boia que era arrastada por outra lancha, segundo informações do telejornal RJTV, da TV Globo.

O brinquedo transportava vinte pessoas na hora do acidente, na tarde deste sábado. Pelo menos outras três pessoas ficaram feridas. O homem que conduzia a lancha foi levado para a Capitania dos Portos. A Marinha e a Polícia Civil investigam o caso, segundo informações do telejornal.