Menina de 11 anos é libertada de cativeiro no Rio

Uma menina de 11 anos foi libertada, por volta das 20h30 de quarta-feira, 4, por investigadores da Divisão Anti-Seqüestro(DAS), de um cativeiro montado no Jardim Redentor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo os policiais, que faziam diligências na região do cativeiro até o início desta madrugada, o imóvel onde a vítima foi encontrada só foi localizado após uma denúncia anônima. O seqüestro havia ocorrido na manhã de terça-feira. A menina, cujo nome ainda não foi informado, fora dominada na porta do estabelecimento comercial de sua mãe, na cidade de Duque de Caxias, também na Baixada. Não foi confirmado pelos plantonistas da DAS, cuja delegacia fica no Leblon, zona sul do Rio, se algum suspeito foi detido.