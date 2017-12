Menina de 11 anos mata padrasto que agredia mãe no MS

Cansada de ver a mãe Rosimeire de Oliveira Pereira, de 38 anos, apanhar do padrasto Carlos Alberto Arruda Rodrigues, de 47, a filha da vítima, uma menina com apenas 11 anos de idade, matou o agressor com uma única facada no coração. O crime aconteceu neste domingo, 31, no início da tarde, no bairro Lajeado, periferia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar recolheu mãe e filha, logo depois de realizada a perícia da Polícia Civil no local. Segundo informações do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), Rodrigues morreu minutos depois de ser atingido no peito pela menor, que usou uma faca de cozinha, tipo peixeira. A criança interferiu na briga do casal, no momento que o agressor passou a espancar a esposa. O irmão de Rosemeire, Wanderley Rodrigues, de 34 anos, disse que o casal vivia em constantes atritos, devido a situação financeira difícil. Ele explicou que Carlos Alberto, foi policial militar expulso da corporação e desde então, começou a realizar pequenos trabalhos no bairro, para conseguir sobreviver.