Menina de 11 anos morre após ser atacada por jacaré em RO

Uma menina de 11 anos morreu na tarde de domingo, 7, após ser atacada por um jacaré enquanto nadava no igarapé do Primeiro, no bairro Triângulo, em Jaguara Mirim, Rondônia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Gigliane do Nascimento Bira brincava com o irmão de 16 anos e mais dois amigos quando o animal, de mais de 4 metros, desapareceu com ela na boca.

O ataque aconteceu por volta das 14h30 e as equipes de resgate só encontraram o jacaré e a menina cerca de seis horas depois, a cerca de 100 metros do local onde havia acontecido o ataque.

O animal foi abatido com oito tiros de espingarda calibre 12 para que o corpo da criança pudesse ser resgatado. A menina foi encaminhada ao necrotério do Hospital Regional e o animal foi conduzido para a sede da Polícia Ambiental.