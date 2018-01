Menina de 12 anos é estuprada dentro de ônibus na zona sul do Rio

SÃO PAULO - Uma menina de 12 anos foi estuprada nesta quarta-feira, 15, dentro de um ônibus da linha 162 (Glória-Leblon), na cidade do Rio de Janeiro. O crime ocorreu por volta das 12 horas, na altura da Rua Jardim Botânico, na zona sul.

Nesta quinta-feira, 16, a Polícia Civil divulgou as imagens da câmera de segurança do coletivo. Na filmagem, o homem que cometeu o crime aparece entrando no ônibus com um copo na mão, e é possível ver que ele tem uma mancha no braço direito. O suspeito obrigou a vítima a ir para o último banco do coletivo. Após cometer o estupro, o homem saiu correndo do veículo.

A menina foi encaminhada para um hospital, onde tomou coquetel anti HIV e passou por exame de corpo de delito. A polícia tenta localizar o estuprador pelas imagens do ônibus. EO homem vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, podendo pegar até 10 anos de prisão.

O caso é investigado pela 15ª DP (Gávea). As pessoas que tiverem qualquer informação sobre esse homem podem entrar em contato com a delegacia pelo telefone 2332-2905 ou pelo Disque Denuncia (2253-1177).