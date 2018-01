Menina de 3 anos é retirada viva de escombros de casa no Rio

Bombeiros levam menina resgatada para receber cuidados médicos. Foto: Fábio Motta/AE

RIO - A menina Marina Vera dos Passos, de 3 anos, foi resgatada nesta quinta-feira, 31, com vida dos escombros da casa em que morava com a família no bairro Quintino, na zona norte do Rio. Ferida, ela foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier.

A criança, que ficou soterrada até pouco antes das 11h, foi protegida por uma viga de laje pré-fabricada. Um deslizamento de terra atingiu o imóvel, em área de risco, e provocou seu desabamento por volta da 3h.

A mãe de Marina, Ana Martins Veras, de 35 anos, conhecida como Diana, morreu no local. O pai da criança, o estoquista Mário Jorge dos Passos, de 39 anos, foi resgatado com fraturas múltiplas por volta 8h30. Ele foi levado para o hospital Salgado Filho.

O resgate de Marina causou comoção entre os bombeiros que trabalhavam no local. Os oficiais haviam atendido anteriormente outra ocorrência, em Jacarepaguá, onde cinco pessoas da mesma família morreram soterradas. As chuvas fortes provocaram alagamentos, deslizamentos e 14 mortes no Rio e na região metropolitana desde a tarde da quarta-feira.

Equipe de resgare enfrenta dificuldades com cascata formada pela água da chuva. Foto: Fábio Motta/AE