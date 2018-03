Menina de 4 anos é morta em matagal no litoral de SC

Uma menina, de 4 anos, foi morta em um matagal no balneário Piçarras, no litoral de Santa Catarina, na tarde desta quarta-feira, 19. Os pais já haviam notificado o desaparecimento da criança um dia antes. De acordo com informações da polícia, um catador de papelão, vizinho da família, confessou o crime e foi preso em flagrante. Segundo a polícia, Vanderlei Farias Leal, de aproximadamente 23 anos, é viciado em crack e disse em depoimento que estaria sob o efeito da droga no momento em que pegou a menina. Ele mesmo procurou a polícia informando sobre o corpo no matagal e acabou confessando o crime. Vanderlei teria levado a garota até o matagal, distante cerca de 500 metros da residência da família, no bairro Norte do Balneário de Piçarras, e a asfixiou até a morte. O laudo do Instituto de Medicina Legal deve ficar pronto em dez dias e há a suspeita de violência sexual.