Menina de cinco anos sobrevive após queda de três andares no PR

SÃO PAULO - Uma menina de cinco anos de idade sobreviveu a uma queda do terceiro andar de um prédio após cair sobre um carrinho de papelão na manhã desta quinta-feira, 26, em Guarapuava, no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, Maria Eduarda foi encaminhada sem ferimentos graves para uma unidade de Urgência Municipal do Tianon, hospital da região.

O caso aconteceu às 7h50 desta quinta. Uma unidade do Corpo de Bombeiros e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para socorrer a menina. Segundo as autoridades, a vítima sobreviveu porque caiu sobre um carrinho com papelão.

O material que amorteceu a queda da criança pertence a um catador de papelão que deixou a carga no local, na Rua Pedro Vidal da Cruz.