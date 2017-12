Menina de um ano e oito meses é agredida no RS

PORTO ALEGRE - Uma menina de um ano e oito meses teve o braço quebrado ao ser espancada na noite dessa sexta-feira, no Rio Grande do Sul. O crime ocorreu no bairro Divina Providência, na cidade gaúcha de Santa Maria, no norte do Estado. Pai e madrasta foram presos suspeitos da agressão.

Desde a quinta-feira os vizinhos vinham ouvindo gritos da menina. Mas foi só no início da noite de sexta que ela foi socorrida. Uma conhecida avisou a mãe que o bebê estava sendo agredido pelo pai. A mulher, que havia se separado do marido há seis meses, toma conta dos outros dois filhos do casal. Em um acordo, o homem ficou com a mais nova.

Ao chegar à residência do ex-marido, a mãe da menina verificou os ferimentos e a levou ao Pronto Socorro da cidade. A menina foi encontrada com hematomas pelo corpo, no rosto e pescoço, e com o braço direito quebrado. A polícia foi chamada e prendeu o pai, de 43 anos, e a madrasta, de 52, sob a suspeita de maus tratos. Conforme o Conselho Tutelar, a Justiça será acionada para determinar um paradeiro seguro para o bebê. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, as identidades dos pais não foram divulgadas para preservar a menina.