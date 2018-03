Menina é achada morta em piscina do clube da PM em Salvador

O corpo da estudante Jéssica Silva Araújo, de 11 anos, aluna do Colégio Militar de Salvador, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 5, na piscina do Clube de Oficiais da PM, dentro da Vila Militar do bairro do Bonfim. A polícia ainda não tem pistas do que causou a morte da menina.

Jéssica participaria, na tarde de quarta-feira, de uma competição de natação na Olimpíada interna do colégio, na piscina do clube. Segundo colegas, ela aparentava nervosismo por causa da disputa, mas participou da sessão de aquecimento que antecedeu a prova.

Testemunhas ouvidas pelos investigadores contaram que a estudante deixou o local pouco antes da competição, seguindo no sentido do colégio, dentro da mesma vila, vestindo apenas o maiô de banho e uma bermuda, e não foi mais vista.

Os pais da menina chegaram a registrar o desaparecimento da estudante na 3.ª Delegacia, mas foram informados da localização do corpo. Agentes da delegacia investigam o caso. A PM também abriu sindicância interna para apurar a morte.

O corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico-Legal, onde passou por perícia. Os resultados devem ser conhecidos em até dez dias.