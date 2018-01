Menina é baleada dentro da sala de aula no Rio Uma menina de seis anos foi baleada na tarde desta quarta-feira, 9, dentro da sala de aula na Escola Municipal Sargento Euclides, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Há suspeitas de que o disparo tenha sido feito acidentalmente por um aluno da mesma turma, também com seis anos, que portava uma arma dentro da mochila. A bala atingiu a perna da estudante, que não sofreu nenhuma lesão e foi liberada do hospital no mesmo dia. A Polícia Civil investigará o caso para comprovar se o disparo que atingiu a estudante foi mesmo feito pelo colega de classe ou se foi uma bala perdida. Em depoimento, os pais do aluno que pode ser o autor do disparo, negaram possuir armas em casa.