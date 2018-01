Menina é baleada em assalto a perua escolar em Campinas Duas pessoas ficaram feridas em uma tentativa de assalto a uma perua escolar, nesta segunda-feira à noite, em Campinas. Um tiro disparado por um dos dois assaltantes raspou no ombro do motorista Manoel Nezito Alves, de 57 anos, e atingiu uma estudante de 13 anos, na testa. Ambos foram socorridos no Hospital Ouro Verde. A perua era ocupada por 13 estudantes que voltavam para casa no momento do crime, por volta das 18h30. Eles haviam saído da escola Newton Pimenta Neves, no Jardim Aeroporto. Os criminosos se aproximaram do grupo quando o motorista deixava uma das crianças em casa, na ocupação Eldorado dos Carajás. O motorista contou à polícia que os assaltantes estavam encapuzados, abordaram a perua e anunciaram o assalto. Ainda conforme Alves, um deles atirou sem motivo, já que ninguém reagiu antes do disparo. Depois, no entanto, as crianças começaram a gritar, o que pode ter afugentado os bandidos, conforme a polícia. O motorista conseguiu chegar ao Ouro Verde, onde ele e a adolescente foram atendidos. A menina foi transferida para o Hospital Celso Pierro, da PUC-Campinas, para ser submetida a uma cirurgia. Mas não corre risco de vida. Até a tarde de desta terça-feira os criminosos não haviam sido identificados.