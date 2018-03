Menina é encontrada dentro de buraco em Pernambuco Uma menina de apenas 8 anos foi encontrada pelo pai dentro de um buraco depois de ser considerada desaparecida. De acordo com a mãe da criança, ela saiu de casa na tarde da última quarta-feira (3) para brincar com os amigos e não voltou para casa, na zona rural do município de Xexéu, segundo o site pe360graus. A vítima estava bastante machucada na cabeça e foi encaminhada ao Hospital Regional do Agreste. Depois, encaminhada ao Hospital da Restauração, onde foi comprovado que ela sofreu traumatismo craniano e permanece internada. Por conta do estado delicado em que a menina se encontra, ainda não foi possível fazer exames para saber se ela sofreu abuso sexual. Um suspeito de ter praticado a agressão foi levado à GPCA para prestar esclarecimentos. É o trabalhador rural Cícero Henrique da Silva, de 48 anos. Ele é vizinho da criança e, há cerca de um ano, teria tentando abusar sexualmente da menina. Após o depoimento, Silva foi liberado. As informações são do site pe360graus.