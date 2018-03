Menina é morta por pit bulls em casa de idosa A menina Tainá Figueiredo dos Santos, de 4 anos, morreu na madrugada de ontem depois de ter sido atacada, no início da tarde de domingo, por dois cães da raça pit bull, na periferia de Ubatuba, litoral norte paulista. Os animais pertencem à vizinha da vítima, a aposentada Cleusa Aparecida Rinaldo Machado, de 70 anos. Por volta das 12h30, a aposentada convidou a menina para ir até uma padaria comprar um chocolate. Na volta, Cleusa pediu à mãe de Tainá, Elizabete Figueiredo de Souza, que deixasse a criança almoçar com ela. Elizabete concordou, mas perguntou se os cães eram bravos. A mãe estava com receio que a filha entrasse na casa, pois os pit bulls sempre latiam muito. A aposentada, segundo relato da própria mãe, afirmou que os cachorros eram mansos. Ao entrar na casa, de mãos dadas com a aposentada, Tainá foi atacada pelos cães, que seriam de um filho de Cleusa, cujo nome não foi revelado. A aposentada ainda tentou salvar a criança, mas também foi mordida nas mãos pelos pit bulls. Desesperada, a aposentada começou a gritar. Outra vizinha, a dona de casa Regina dos Santos, ouviu os gritos e tentou socorrer a criança, levada em estado gravíssimo à Santa Casa de Ubatuba. Ela teve o corpo dilacerado pelos cães. Tainá ficou na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas acabou morrendo de insuficiência respiratória e traumatismo medular. A mãe da menina ficou em estado de choque. ''''Eu não quero que aconteça com outras crianças daqui'''', pedia, chorando. ''''Alguém precisa fazer alguma coisa.'''' Em estado de choque, ela não tinha levado os documentos da filha à polícia e, até o início da noite, não havia marcado o horário do enterro. Segundo a polícia, não há data para que ela seja ouvida. A aposentada também ficou em estado de choque e só prestaria depoimento hoje. Ela foi atendida na Santa Casa de Ubatuba, por causa dos ferimentos nas mãos, mas foi liberada. Os animais foram retirados da casa de Cleusa e, segundo a polícia, ficariam no Centro de Zoonoses, em observação, por dez dias. A aposentada deve responder por homicídio culposo (sem intenção). Os vizinhos contaram que a menina era uma criança dócil e sempre brincava na rua com o irmão, mas que não tinha o hábito de mexer com os cães do filho da aposentada. A dona de casa Regina também relatou que os animais eram bravos.