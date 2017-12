Menina esquecida em carro é encontrada morta em BH

BELO HORIZONTE - Depois de ter ficado por cerca de cinco horas trancada no interior de um veículo, uma menina de dois anos de idade foi encontrada morta, no início da noite de quarta-feira, 17, no bairro Jaraguá, região da Pampulha, na capital mineira. Segundo a polícia, a criança saiu de casa com a mãe para ir ao berçário, mas foi esquecida no carro. A mãe só constatou que a filha estava no carro quando seguiu para a creche, após o trabalho, e foi informada de que a criança não estava lá.

Em depoimento à polícia, a mãe, de 36 anos, que é técnica em eletrônica, disse que saiu de casa para trabalhar e deixou o carro em um estacionamento, perto do trabalho, como sempre faz. No final do expediente, foi direto para a creche, buscar a filha, quando foi informada que ela não estava no local.