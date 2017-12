Menina fica pendurada em janela de escola

FRANCA - Uma criança de 4 anos foi flagrada do lado de fora da janela em uma escola de Boa Esperança (MG). Na imagem feita pela prima, uma mulher aparece segurando a aluna. Segundo familiares, ela seria a professora e teria colocado a menina para fora para pegar uma garrafa pet sobre o telhado.

A imagem foi registrada na tarde desta quarta-feira, 23, e acabou objeto de denúncia na Polícia Civil e no Conselho Tutelar. A Escola Rabim Gambogi é de responsabilidade do município e a Secretaria de Educação emitiu nota informando que foi avisada sobre o ocorrido pela direção da escola.

Alguns envolvidos já foram ouvidos no ato da ocorrência por parte da Polícia Militar. Mas por causa do feriado prolongado, a apuração prossegue na próxima semana. Um conselheiro tutelar foi à escola ouvir as partes e o Ministério Público receberá um relatório sobre o caso.

Investigação. Uma tia da criança também procurou a polícia e denunciou a professora, que será ouvida a respeito. A docente não quis se manifestar, enquanto que a direção da escola informou não saber ao certo ainda o que ocorreu, mas que medidas para apurar foram tomadas em conjunto com o Conselho Tutelar.