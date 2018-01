Menina leva drogas e passa noite com presos no RS

Uma menina de 14 anos entrou na Colônia Penal Agrícola (CPA) de Charqueadas (RS), entregou uma encomenda de drogas, passou a madrugada na companhia de condenados e foi embora ao amanhecer de ontem. A Polícia Civil e a Corregedoria da Superintendência Estadual de Serviços Penitenciários (Susepe) estão investigando se funcionários facilitaram a circulação da adolescente e o que ocorreu durante as horas que ela passou lá. Após sair da CPA, a menina pediu carona a um caminhoneiro para voltar para casa, na zona sul de Porto Alegre, a 70 quilômetros de onde estava. O motorista ouviu a história e decidiu levar a menor para um posto da Brigada Militar. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Charqueadas. No depoimento ao delegado Pedro Urdangarin, a adolescente contou que, por telefone, aceitou prestar um serviço para um preso em regime fechado na Penitenciária Estadual de Charqueadas, próxima à CPA, que tem regime semi-aberto. Por orientação do contratante, a garota esperou um táxi num local determinado, foi levada pelo motorista a um ponto onde recebeu dinheiro e drogas e deixada do lado da cerca da CPA. Na colônia penal, onde entrou pulando a cerca, ela era esperada por um condenado, que a conduziu até um alojamento, onde estava o receptor da encomenda. A menina admitiu ter beijado um homem, mas sustentou que não manteve relações sexuais e que só ficou no local para esperar o amanhecer. Depois dos depoimentos e de uma série de exames ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar.