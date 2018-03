Menina some durante competição em clube da PM na Bahia

A menina Jéssica Silva Araújo, de 11 anos, está desaparecida desde quarta-feira, 4, à tarde, quando participava de uma competição de natação do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, em Bonfim, na Bahia. Segundo a Polícia Militar, Jéssica realizava com os colegas do 6º ano uma prova de natação das olimpíadas internas quando, após fazer o aquecimento, não foi mais vista.

Os seus colegas mais próximos, segundo a PM, afirmaram que Jéssica aparentava nervosismo com a prova e que a viram saindo do Clube dos Oficiais da PM (local da competição) em direção ao colégio com os trajes de competição (maiô verde e short de lycra azul) e não mais fora vista.

Procurada por oficiais e professores, a aluna não foi encontrada nas dependências da Vila Policial Militar do Bomfim. Ao serem informados, os pais de Jéssica, também saíram para localizá-la, em casa de parentes e amigos.

Segundo a PM, até o meio-dia desta quinta a menina ainda não havia sido encontrada. Os pais foram orientados ainda a comparecer à 3ª Delegacia de Polícia a fim de comunicar o desaparecimento.