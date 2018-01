Meninas são expulsas de bar no centro do Rio após se beijarem

RIO - As estudantes Mariana Correia, de 24 anos, e Carolina Pavão, de 21, afirmam que foram expulsas de um bar na Lapa, no centro do Rio, após se beijarem na boca. O fato ocorreu no último sábado, 12, segundo elas. Na quarta-feira, 16, elas foram até a 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá) para fazer um boletim de ocorrência e tiveram que esperar quatro horas. Conforme a dupla, funcionários da delegacia tentaram convencê-las a desistir do registro e tentar resolver o caso por conta própria.

Apesar da demora, as moças registraram a ocorrência, e o caso agora será investigado pela Polícia Civil. De acordo com as vítimas, elas pediram uma cerveja e começaram a se beijar. Um homem de cabelos brancos, supostamente funcionário do bar, se aproximou e ordenou que saíssem do bar, já que estavam se comportando de forma "proibida". Diante do constrangimento, elas deixaram o local.

O estabelecimento pode ser responsabilizado por descumprir a Lei Municipal 2.475/96, que proíbe discriminação ligada à identidade de gênero ou orientação sexual.