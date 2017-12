''''Menino-Aranha'''' quer ser bombeiro quando crescer

Riquelme Wesley dos Santos, de 5 anos, virou celebridade na pequena Palmeira, cidade de aproximadamente 2.500 habitantes, fundada há 12 anos e distante 40 quilômetros de Lages. Anteontem, a turma do pré-escolar 3 da Escola Municipal Antonieta Farias de Souza parecia simplesmente ignorar um assunto sobre o qual ele não parava de falar: como Homem-Aranha, havia resgatado um bebê de uma casa em chamas. Ninguém acreditava na história. Mesmo os professores imaginavam que tudo não passava de uma fantasia do menino, até que repórteres de todo o Estado começaram a aparecer no colégio. Riquelme terminou o dia sob aplausos dos 27 colegas de classe. Na manhã de ontem, recebeu abraços e elogios e foi fotografado por quem o encontrou na rua. E essas foram as únicas recompensas que aceitou. Depois que a casa inteira de São Sebastião, onde morava, pegou fogo, Lucilene Córdova dos Santos, de 36 anos, só pensou em dar R$ 50 para o vizinho fantasiado de herói que havia salvo sua filha. Ela lavava roupas nos fundos da casa e Andrieli dos Santos, de 1 ano e 10 meses, dormia no berço, no quarto da frente, quando começou o incêndio. Lucilene correu para salvar o bebê, mas se assustou com as grandes labaredas que saíam do quarto. Foi quando Riquelme resolveu agir. "Não chora tia, fica tranqüila que eu salvo a sua filha." Segundo depois, ele atravessou o fogo, entrou na casa, pegou a bebê pela perna e a levou até os braços da mãe. E tudo isso sem pensar duas vezes, porque "o Homem-Aranha não tem medo de nada". Lucilene, o marido, Andrieli e os três irmãos - de 4, 9 e 10 anos -, estão na casa de parentes, no Bairro Fátima, em Otacílio Costa. A nova casa será construída com a ajuda de um cunhado de Lucilene, proprietário de uma madeireira. Todas as roupas, os móveis, os eletrodomésticos e R$ 150 em dinheiro, que seriam utilizados para pagar a conta do mercado e a fatura de energia elétrica, foram consumidos pelo fogo. "Tentei recompensá-lo pelo que fez, pois o que são R$ 50 perto da vida da minha filha? Mas ele não aceitou. Esse menino é um anjo e, apesar de não ser meu filho, o considero muito mais que isso", afirmou a mãe de Andrieli. MÃE Riquelme, aliás, não tem mãe: foi abandonado aos 11 meses de vida. Segundo os parentes, ela viajou ao Estado do Paraná com a justificativa de que iria buscar uma herança - e nunca mais apareceu. Com o pai, que mora em Balneário Camboriú, o garoto sempre mantém contato. Mas vive com a tia, a dona de casa Sandra dos Santos, de 22 anos. Ela conta que, desde que começou a falar, o sobrinho é fã do Homem-Aranha e que, por isso, ganhou de presente a fantasia. Ser o Homem-Aranha também era o que mais se ouvia entre tantas exclamações de crianças que corriam de um lado para o outro na escola, atrás do herói da turma. Mas não é de hoje que Riquelme pode ser considerado um aluno exemplar. Tem bom relacionamento com os colegas, espírito de liderança, gosta de ajudar, organiza o material da aula, a limpeza da sala, é participativo, dinâmico, espontâneo e, garantem as professoras, não sossega um minuto. "Arruma mais o material dos colegas do que o dele mesmo. Também é bastante observador, deve ser por esse espírito de solidariedade e atenção com os outros que arriscou a vida pela menina", diz a professora Carla Murara Werner. BOMBEIRO Riquelme também já decidiu que vai trocar o uniforme de super-herói pelo de "herói" quando crescer: vai ser bombeiro. "Ele pediu aos soldados que deixassem uma mangueira aqui em casa, pois, quando houvesse um novo incêndio, ele apagaria", diz a tia Sandra, orgulhosa. Os bombeiros do município de Otacílio Costa também elogiaram Riquelme e admitiram que "ficaram ainda mais inspirados em salvar vidas", após o ato heróico. O soldado Eduardo Maciel Gonçalves, de 32 anos, foi um dos que estava de plantão na hora do incêndio. Ele e os colegas chegaram ao local menos de cinco minutos após o chamado, quando Riquelme já havia salvo a vida de Andrieli.Em 13 anos como bombeiro, Gonçalves não tinha conhecimento de outro caso semelhante, muito menos presenciou nenhum. O comandante do pelotão, sargento José de Macedo, fez questão de cumprimentar o menino pessoalmente. O sargento Oscar Debetio Júnior, chefe de socorro de Lages, destaca que resgates como o que Riquelme protagonizou devem ser feitos apenas em casos extremos. Mas caso o auxílio demore ou uma vida esteja em risco, a orientação básica ao socorrista é que se abaixe o máximo possível, ficando o mais perto que puder do chão, com um pano molhado no nariz. "E, como o Riquelme, é preciso ser muito rápido."