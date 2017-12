Menino baleado na escola está em estado grave É grave o estado de saúde de Robson Gonçalves, de 16 anos, baleado hoje de manhã por um colega de 14 anos durante a aula de inglês da 6.ª série no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Augusto Rodrigues, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A bala perfurou o duodeno e o intestino grosso. Ele foi submetido a uma cirurgia das 11h20 às 15h30 e está internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. O irmão da vítima, Anderson de Lima, de 18 anos, contou que o agressor estava sem ir à escola havia cerca de seis meses e voltou hoje. Ao chegar, disse Lima, mostrou aos colegas uma arma, que estaria remendada com fita crepe. Gonçalves teria feito uma gozação: "Essa arma é tão velha que se você atirar, ela desmonta". Ele, então, apontou na direção do colega e atirou, baleando seu abdome, disse Lima. Havia 30 alunos na sala. Gonçalves ainda correu e caiu no pátio da escola. A professora de inglês estaria fora da sala no momento do crime, segundo o irmão da vítima. Ele contou que os dois eram amigos, jogavam bola juntos, e descartou a hipótese de haver envolvimento com drogas.