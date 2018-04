Menino cai de escada rolante em aeroporto O menino congolês Loic Stemac Guillond, de 7 anos, sofreu politraumatismo ao cair ontem de uma altura de 6m no Aeroporto Santos Dumont, no Rio. A criança, filha de um diplomata, brincava na escada rolante que dá acesso ao saguão de embarque. Ele teria subido no corrimão e caído. Loic está no Hospital Souza Aguiar e seu estado é grave.