Menino de 11 anos morre afogado ao tentar socorrer amigo em MG

SÃO PAULO - Um menino de 11 anos morreu afogado, no final da tarde de quinta-feira, 12, depois de tentar salvar um amigo que estava se afogando, em Bueno Brandão, no Sul de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros da região, três garotos brincavam em um tanque de água de um lavador de batatas no momento do acidente, por volta das 18 horas. O menino que começou a se afogar primeiro foi salvo, mas o de 11 anos morreu no local.