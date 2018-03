Menino de 11 anos viajava sozinho O menino Alexander Bjoroy, de 11 anos, viajava sozinho no voo AF 447. Ele voltava para o Clifton College Preparatory School, colégio interno localizado em Bristol, na Inglaterra. Alexander passara as férias com os pais, a inglesa Jane e o norueguês Robin, e a irmã Charlote, de 9 anos, que moram no Rio. Os pais do garoto viajaram para a Grã-Bretanha, mas antes divulgaram um comunicado. "Confirmamos com profunda tristeza que nosso filho Alexander, cujo aniversário de 12 anos estava se aproximando, está entre os passageiros a bordo do avião. Naturalmente, estamos profundamente consternados com a perda de nosso filho em circunstâncias tão trágicas. Nossos pensamentos estão também com as famílias e amigos de todos que estavam a bordo." O avô de Alexander, William Dougill, que mora no País de Gales, disse ter mantido contato permanente com a filha e o genro desde que soube das notícias do desaparecimento do avião. Por conta do trabalho de Robin em empresas do setor petroleiro, a família já havia morado na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, em Cingapura e na Colômbia. O garoto começou a estudar na escola em janeiro.