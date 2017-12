Menino de 12 anos é morto após mãe dar queixa à polícia O garoto João Vianez de Moraes, de 12 anos, foi encontrado morto, por volta das 19h30 de ontem, com mãos e pés amarrados por uma corda de nylon e com um corte no pescoço, nos fundos de uma chácara, na Rua Itapemerim, próximo ao Cemitério Parque Jardim das Primaveras, em Guarulhos, na Grande SP. A faca usada no crime estava ao lado do corpo da vítima. Segundo a polícia, o autor do homicídio é um jovem de 17 anos, que continua foragido. O adolescente teria cometido o assassinato para se vingar da mãe de João, que foi até a delegacia registrar queixa sobre o furto de um jogo de panelas de dentro de sua residência. O assassino foi denunciado à polícia como autor da execução pelo próprio pai. O caso está registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos.