Menino de 3 anos morre atropelado em Duque de Caxias

Um menino de 3 anos morreu no domingo, 10, após ser atropelado, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo informações da Secretaria de Saúde do município, João Vitor Gonçalves Feitosa foi atropelado no fim da tarde, junto com seu pai e um tio, no bairro Vila Ideal. O menino foi levado por populares para o Hospital Municipal de Duque de Caxias, mas chegou morto ao hospital, de acordo com a Secretaria. O pai e o tio do menino foram socorridos pelo corpo de bombeiros e também levados para o mesmo hospital. Eles tiveram ferimentos leves e foram liberados no mesmo dia. Nem os bombeiros nem a secretaria tinham informações sobre como aconteceu o atropelamento.