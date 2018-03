Menino de 6 anos baleado pelo próprio irmão ficará cego Um dia depois de ser baleado pelo próprio irmão, em um acidente envolvendo uma espingarda, ocorrido no interior de Pernambuco, o menino Zinho (cuja identidade não foi divulgada), de 6 anos, foi declarado nesta quinta-feira, 18, definitivamente cego pelos médicos. Segundo policiais do município de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, o irmão mais velho de Zinho, que tem 10 anos, teria apanhado a arma do pai, Cassimiro Fontes, em um momento de descuido dos pais. A mãe das crianças, Maria Raimunda da Silva, contou aos policiais que havia saído de casa minutos antes de ouvir os disparos para participar de uma reunião em uma residência vizinha. O marido, segundo ela, costumava guardar a espingarda dentro do guarda-roupa do casal. Após o acidente, a vítima foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Regional de Limoeiro, sendo transferido, na madrugada da quarta-feira, para o Recife. Na manhã desta quinta, foi operado por oftalmologistas, na tentativa de recuperar a visão. O quadro, no entanto, é considerado irreversível pelos médicos. Não há previsão de alta médica, em função do alto risco de infecção. O pai das crianças deverá ser indiciado por posse ilegal de arma e lesão corporal grave.