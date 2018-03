Menino de 6 anos morre atingido por bala perdida em Salvador

O menino Luís Anderson Costa Matos, de 6 anos, foi morto na noite de quarta-feira, 20, vítima de bala perdida, no bairro periférico de Mussurunga, em Salvador. Segundo a delegada Francineide Silva, que investiga o caso, dois assaltantes atiraram em seguranças particulares que trabalham no bairro, depois de assaltar um casal na rua. Um dos tiros atingiu a criança, que estava na porta de casa, com a babá. A criança chegou a ser levada ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu ao ferimento. A delegada afirma que já sabe quem são os assaltantes e disse ter destacado uma equipe para localizar e prender a dupla. "Descobrimos que um deles fugiu de casa ontem (quarta-feira), armado, e achamos drogas onde ele mora", disse o major Silvio Santos, comandante do 49.º Batalhão, que coordena as buscas. "Não temos dúvidas do envolvimento dele." De acordo como o presidente da associação de moradores do bairro, Aroldo Santos, os assaltos têm se tornado freqüentes na área. "As principais vítimas são comerciantes e crianças, na hora em que elas saem da escola", afirma. "Contratamos seguranças particulares para tentar conter o avanço da violência, mas eles não andam armados. E os ladrões, sim." A família do menino não quis falar sobre o caso. Só avisou que Luís Anderson deve ser enterrado nesta quinta-feira