Menino de 9 anos morre ao cair de brinquedo em parque em Minas Gerais

FRANCA - Um menino de 9 anos morreu ao cair do brinquedo de um parque de diversões no centro de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, na noite de sábado, 14. Segundo a Polícia Militar, Roberto Augusto Brandão Neto teria escorregado da proteção e caído embaixo do equipamento, conhecido por "Wind Surf".

O brinquedo continuou funcionando e antes que fosse parado prensou duas vezes a criança. O menino sofreu uma lesão na coluna cervical e ainda foi socorrido por uma médica que estava no parque, mas acabou não resistindo e morreu no próprio local.

O aparelho imita os movimentos de um veleiro, e esse seria o primeiro acidente registrado. Ainda assim, o parque foi interditado e o corpo do garoto encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre, em Minas Gerais, sendo sepultado no final da tarde deste domingo, 15, no Cemitério de São Gonçalo do Sapucaí.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apuração. Os proprietários do parque, que era uma das atrações da Festa do Rosário, foram notificados. Um show musical que aconteceria na cidade foi cancelado em razão da tragédia. O parque estava com o alvará de funcionamento em dia, e a Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.