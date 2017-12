Menino de dois anos cai do 3º andar em Recife e sobrevive

Mais uma criança caiu de um prédio em Recife, Pernambuco, e sobreviveu. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, 2, no conjunto habitacional do Cordeiro, no bairro de mesmo nome. Eric Nunes da Silva dos Santos, de 2 anos, caiu do terceiro andar de um prédio e teve a queda amortecida ao bater em um pequeno telhado, na entrada do edifício, segundo informações da polícia. Ele foi socorrido para o Hospital Barão de Lucena e transferido, em seguida, para o Hospital da Restauração, onde está internado na emergência pediátrica. De acordo com informações do hospital, o bebê está consciente e não corre risco de morte. Ele está com colar cervical e em observação, mas não há previsão de alta. Na semana passada, um bebê de 1 ano e 6 meses sobreviveu depois de cair do 3º andar de um prédio. A vida dele foi salva por uma fralda descartável, que ficou enganchada no parapeito do prédio. Franciele Pinto Rebelo, de 21 anos, mãe do bebê, deve ser indiciada por lesão corporal culposa (sem intenção). As primeiras investigações sobre o caso levam a crer que ocorreu um acidente. "Mas há fortes indícios de negligência", segundo o delegado da Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA) Carlos Onofre.