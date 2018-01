Menino de quatro anos cai do 8º andar de prédio na Cachoeirinha

Um menino de quatro anos caiu do 8º andar de um prédio na Rua 22 de Agosto, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Ele fraturou as pernas, teve parada cardiorrespiratória e ferimentos no rosto. O estado é grave, segundo informações do Hospital das Clínicas.

De acordo com a Polícia Militar, no momento da queda, o garoto estava sozinho no apartamento, que não tinha rede de proteção. A criança foi levada inconsciente e com bastante sangramento para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas. O atendimento foi feito por quatro viaturas do Corpo de Bombeiros.