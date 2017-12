Menino faz desenhos sobre queda à polícia O delegado do 2º DP de Guarulhos, Cristiano Engel, e o promotor Marcelo Oliveira colheram ontem o depoimento de Lucas, de 6 anos, que caiu com a mãe, Andréia Nóbrega, de 31, do terceiro andar do prédio onde moravam. Acompanhado de psicólogos, o garoto contou que o pai, Evandro Correia, de 35, ameaçou matar ele e a mãe, após cortar a mangueira do gás. A mãe morreu ao se jogar do prédio com o filho. Correia está foragido.