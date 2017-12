Menino ferido com tiro na cabeça continua em estado grave no Rio

RIO - O garoto de 11 anos que foi encontrado baleado com um tiro na cabeça dentro de casa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, continua internado em estado gravíssimo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o menino passou por uma cirurgia para a retirada da bala, na madrugada do sábado, e segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico do Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade.

O garoto foi encontrado por uma vizinha, na sexta-feira à noite, que teria ouvido o disparo. Segundo a polícia, ele estava sozinho e desacordado. A mãe contou que teria levado a outra filha, que passava mal, ao Posto de Atendimento Médico (PAM) do bairro Éden, em São João do Meriti. O pai, ainda de acordo com os policiais, estaria no trabalho.

Um revólver calibre 38 com a numeração raspada foi encontrado no quarto. A arma, segundo a polícia, pertence ao pai do menino. Peritos da polícia civil estiveram na casa e no hospital, para verificar se havia vestígios de pólvora nas mãos do garoto. O resultado deve sair esta semana. A polícia não confirma se o pai compareceu à 64ª DP (São João de Meriti) para prestar depoimento.