Menino que teve traumatismo após acidente em bufê recebe alta no PE

SÃO PAULO - O menino de nove anos que sofreu traumatismo craniano após cair de um brinquedo em uma casa de festas no último dia 28 de agosto, em Recife, recebeu alta no fim da manhã desta quarta-feira, 8, segundo boletim médico do Hospital Esperança, onde estava internado.

O garoto se acidentou após os cintos do brinquedo que prendiam suas mãos e cintura se soltarem. Ele bateu a cabeça no chão por várias vezes, segundo testemunhas. O menino deu entrada no Hospital Esperança, quando foi internado na UTI Pediátrica do hospital com quadro de trauma crânio-encefálico.