Menino Sean embarca para os EUA com seu pai

O menino Sean Goldman, de 9 anos, embarcou para os Estados Unidos em voo fretado, juntamente com o pai David Goldman e uma mulher não identificada. Antes de embarcar, o pai do garoto acenou para a imprensa. O menino deixou o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro por volta das 10 horas desta quinta, 24, com o pai e se dirigiu para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Ele foi entregue ao pai no consulado, levado por familiares que moram no Rio.

Menino Sean chega ao Consulado agarrado ao padrasto brasileiro

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O garoto vinha sendo motivo de uma disputa judicial entre Goldman e a família brasileira da mãe, Bruna Bianchi, que se separara de Goldman e trouxera a criança para o Brasil. Bruna morreu durante o parto de seu segundo filho, deixando Sean sob os cuidados do padrasto e dos avós.

David, que se encontra no Rio de Janeiro há uma semana, já que um tribunal já tinha ditado uma sentença a seu favor, chegou ao consulado às 7h30 para esperar por seu filho.

Sérgio Tostes, o advogado da empresária Silvana Bianchi, avó da criança, disse que o garoto será levado para os Estados Unidos em um avião fretado pelo governo norte-americano. "Tentamos de todas as maneiras que a avó acompanhasse o menino no voo, mas o governo americano negou. E o governo brasileiro aceitou", criticou o advogado, ao deixar a casa de Silvana, no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. O consulado dos EUA, no entanto, nega a informação de fretamento da aeronave.

O menino chegou em um carro acompanhado da avó e do padrasto, João Paulo Lins e Silva, em meio a grande tumulto, visto que o veículo foi estacionado a cerca de 200 metros do consulado e seus ocupantes percorreram o caminho a pé, trocando empurrões com repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Sean e a avó estão vestidos com camisas da Seleção Brasileira.

Na manhã desta quarta, Sérgio Tostes anunciou que a família não recorreria mais à Justiça e reconheceu a vitória judicial de David Goldman.

Texto atualizado às 16h42.