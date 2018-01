Meninos caem de prédio em construção em Mauá Dois garotos ficaram gravemente feridos depois de caírem de uma altura de cerca de dez metros em Mauá, na Grande São Paulo, na tarde deste domingo, 13. Os meninos, de 9 e 13 anos, brincavam em um prédio em construção na Rua Jasson Marques, no Parque São Vicente, quando tentaram pular de uma janela para um andaime. As duas vítimas foram socorridas e permanecem internadas em estado grave no Hospital Mário Covas. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá.