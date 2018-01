Menor confessa envolvimento em morte de PM na Chatuba, Rio

SÃO PAULO - Um dos dois menores apreendidos pela polícia durante a megaoperação que procurou os autores de dez assassinatos na Favela Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, confessou ter envolvimento na morte do policial militar José Augusto de Souza Júnior, 34. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 18.

As investigações da chacina, que aconteceu no final de semana entre os dias 8 e 9 de setembro, são conduzidas pelo 53º Distrito Policial (Mesquita). Segundo a polícia, as apurações ainda estão em andamento. Até esta terça, cinco pessoas envolvidas na série de assassinatos foram identificadas, sendo três maiores e dois menores.

Na sexta-feira, 14, a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, realizou uma operação com 350 policiais, apoio de helicópteros e blindados. Uma varredura foi realizada na área, incluindo dez comunidades: Complexo do Alemão, Complexo do Chapadão, Morros do Juramento e do Cajueiro, as comunidades de Job, Final Feliz e Bom Tempo. Também há blitze nos complexos do Jacarezinho, Manguinhos e na Avenida Brasil.

Durante a ação, um homem foi morto em uma troca de tiros. Três menores foram apreendidos e dez pessoas presas. A polícia divulgou também a apreensão de drogas, pistolas, uma metralhadora antiaérea, uma granada e munições.

A procura por criminosos começou depois que os corpos de seis jovens foram localizados na região que, segundo a polícia, sofre a reação violenta de traficantes contra o enfraquecimento de suas atividades. Ao longo da semana que sucedeu os crimes, mais vítimas fatais foram sendo encontradas e identificadas.

Na tarde de sábado, 8, Christian Vieira, de 19 anos, Victor Hugo Costa, Douglas Ribeiro e Glauber Siqueira, de 17, Josias Searles e Patrick Machado, de 16, saíram de casa para um festival de pipas em uma cachoeira no Parque Natural de Gericinó, a quatro quilômetros da rua onde moravam, quando desapareceram. Foram encontrados mortos no sábado.