Menor detido com dinamite em estação de trem, em SP Por volta das 20h30 da noite desta quarta-feira, policiais ferroviários federais prenderam em flagrante um garoto de 17 anos, identificado como Tiago, com nove bananas de dinamite numa sacola plástica. Pouco antes da prisão, ele havia desembarcado na estação General Miguel Costa, em Osasco, na Grande São Paulo. Como resolveu pular de plataforma pelos trilhos, chamou a atenção dos policiais ferroviários, que então abordaram-no e descobriram a dinamite. Tiago queria pegar um trem para São Paulo quando foi detido. O acusado disse aos policiais que trabalha na obra da calha do rio Tietê e que levaria a dinamite para casa. Depois, a levaria para o Nordeste para caçar tatu. Como os policiais não acreditaram na história e desconfiam que ele seja intermediário de alguma facção criminosa, encaminharam o garoto para o 1º DP de Osasco, onde o caso foi registrado. Segundo os policiais, Tiago carregou os artefatos explosivos com o trem lotado e as bananas de dinamite estavam prontas para serem detonadas.