Menor é detido com arma de policial federal morto em Salvador

O menor E.S.S., de 15 anos, foi detido nesta segunda-feira, 9, na Favela Nova Divinéia, no bairro Iapi, em Salvador, por estar com a arma do policial federal Leonardo Fonseca, assassinado na última quarta-feira, na mesma comunidade. Segundo a Polícia Militar, a apreensão aconteceu após denúncia anônima. O menor estava na casa de sua mãe e será apresentado na Delegacia do Adolescente Infrator.

O policial e mais cinco supostos traficantes foram mortos numa operação na favela. Fonseca tinha ido ao local, acompanhado por dois colegas, entregar intimações. O grupo foi recebido a tiros. Atingido, ele chegou a ser levado ao Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu aos ferimentos.