Menor é morta com bala na cabeça em Minas; disparo pode ter sido acidente A menor L.N.C, de 14 anos foi morta com um tiro na cabeça, em Ipatinga, por volta das 21h da quarta-feira, 22. Ela estava na casa do irmão Gilmar Rosa Ferreira, 17, quando foi atingida por Rafael Moraes de Oliveira, 17, vizinho no bairro Esperança. O disparo pode ter ocorrido acidentalmente.