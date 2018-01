Menores da Febem matam funcionário durante rebelião Um monitor da Febem em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, morreu no início desta noite no hospital do município. Segundo informações da assessoria da instituição, Rogério Rosa, de 32 anos, foi ferido com armas improvisadas, semelhantes a facas, durante uma rebelião de internos iniciada por volta das 16 horas. De acordo com a Febem, a rebelião foi controlada por volta das 18h30, após a entrada de policiais da Força Tática do 26º Batalhão da Polícia Militar. Além de Rosa, os internos fizeram outros dois reféns que já foram liberados e, apare1temente, passam bem. Neste momento, os policiais revistam as dependências da unidade. É a 17ª rebelião ocorrida no Complexo de Franco da Rocha este ano. A unidade abriga 316 adolescentes considerados reincidentes graves.