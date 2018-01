Menores presos ao tentar assaltar casal de PMs Dois adolescentes, de 17 anos, armados com uma pistola calibre 380, por volta das 20h30 de ontem, na esquina da Avenida Vila Ema com a Rua Lessing, em Vila Ema, não sabiam que os dois ocupantes de um Fiat Marea, placas CNA 8846, de São Bernardo do Campo, eram policiais militares à paisana e tentaram roubar o veículo. Sérgio Roberto D´Alessandro Almeida, de 39 anos, e Priscila Regina Martins, 22, ambos lotados na 3ª Companhia do 40º Batalhão, foram abordados pelos dois menores no momento em que o policial deixava a colega em casa. Ao ter a pistola apontada para si, Sérgio sacou sua arma e teve início o tiroteio. Mesmo baleado nas costas, o policial ainda atingiu a perna de dos adolescentes. O outro criminoso foi baleado no peito. Tanto o PM quanto os menores foram encaminhados ao pronto-socorro de Vila Alpina, mas todos passam bem. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, do Parque São Lucas, pelo delegado Nadivaldo Rossi. Os adolescentes serão encaminhados à Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (Febem).