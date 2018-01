Menores promovem tumulto na Febem Vila Maria Os internos da unidade Vila Maria da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), na zona norte da capital, deram início na manhã desta quarta-feira a um pequeno tumulto. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, os menores subiram no telhado do prédio por volta das 8h30. A tropa de choque e policiais militares do 8º Batalhão foram acionados, mas a própria direção da Febem controlou o motim, meia hora depois. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre qual seria a reivindicação dos internos. No momento, os menores estão passando por uma revista. Tatuapé Cinco internos tentaram fugir nesta terça-feira da Unidade Tatuapé da Febem, na zona leste de São Paulo, quando estavam sendo levados ao ambulatório. Dentro de uma ambulância, os adolescentes renderam o motorista e obrigaram que ele se dirigisse ao portão dos fundos da unidade. A tentativa de fuga não deu certo porque o motorista acabou jogando a ambulância contra um muro. Os menores ainda tentaram escapar, mas foram impedidos.