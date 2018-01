Menores são apreendidos com drogas e armas em São Gonçalo (RJ)

SÃO PAULO - Quatro homens foram presos e três menores apreendidos com armas e drogas na madrugada desta segunda-feira, 23, no bairro Tribobó, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Com eles, os policiais militares encontraram dois revólveres, 880 sacolés de cocaína, 300 pedras de crack, munições de diversos calibres, um carregador para fuzil, radiotransmissores, telefones celulares, R$ 2 mil em espécie e um caderno com anotações do tráfico. Um carro também foi apreendido.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).