Menores tentam fugir da Fundação Casa, no Tatuapé Um grupo de menores tentou fugir na madrugada desta segunda-feira, 22, da unidade da Fundação Casa, antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da fundação, quatro jovens chegaram ao telhado da unidade por volta das 2h, por meio do sistema de ventilação do quarto. Os internos foram flagrados por funcionários. Ninguém ficou ferido.