Mercadante abre sabatinas no 'Estado'

O Grupo Estado promove amanhã a primeira sabatina da série com os principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. O primeiro entrevistado será o candidato do PT, Aloizio Mercadante. Na sexta-feira será a vez de Geraldo Alckmin. Os dois eventos terão início às 10 horas, no auditório do Estado, e serão transmitidos ao vivo pela TV Estadão na internet.

Os encontros serão mediados pelo jornalista Roberto Godoy e os candidatos responderão a perguntas de diversos jornalistas do Grupo Estado e de leitores e internautas. O vídeo da sabatina ficará disponível no portal do Estadão (www.estadao.com.br).

Leitores poderão encaminhar perguntas para os candidatos pelo e-mail debate@estadao.com.br. As inscrições para acompanhar o evento ao vivo na sede do jornal devem ser feitas pelo site estadao.com.br ou pelo telefone (011) 3881-3648. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

A sabatina com os candidatos ao governo também será acompanhada pela Rádio Eldorado, que transmitirá flashes ao vivo, e pelos repórteres da Agência Estado. Os principais momentos de cada entrevista serão publicados na edição do Estado do dia seguinte.

Televisão. O Grupo Estado também vai promover, em parceria com a TV Gazeta, debates televisivos com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo e com os presidenciáveis.

O primeiro será no dia 24 de agosto, às 23 horas, com os candidatos ao governo paulista. Devem estar presentes Geraldo Alckmin (PSDB), Aloizio Mercadante (PT), Celso Russomano (PP), Paulo Skaf (PSB), Fábio Feldmann (PV) e Paulo Búfalo (PSOL).

O debate na TV Gazeta será mediado pela apresentadora Maria Lydia Flandoli e contará com a participação de mais quatro jornalistas: Paulo Markun, comentarista da TV Gazeta, Silvia Corrêa, chefe de redação da emissora, Celso Ming, colunista de economia do Estado e Luiz Fernando Rila, editor executivo do jornal.

No dia 8 de setembro, o debate será com os candidatos à Presidência da República. Apenas a candidata Dilma Rousseff ainda não confirmou presença. Caso não compareça, a bancada com o seu nome ficará vazia, segundo as normas definidas pelos partidos dos demais candidatos. Se decidir participar, ela terá de aceitar as regras já assinadas.

O debate entre os presidenciáveis terá a mesma mediadora e os mesmos entrevistadores do debate com os candidatos ao governo do Estado. Apenas uma mudança: João Bosco Rabelo, diretor da Sucursal do Estado em Brasília, no lugar de Luiz Fernando Rila.

Os dois eventos serão transmitidos ao vivo pela TV Gazeta, pelas rádios Gazeta e Eldorado e, na internet, pelos portais da TV Gazeta e do Estado (estadão.com.br).

Sabatinas dos candidatos

ALOIZIO MERCADANTE (PT)

19 DE AGOSTO - 10h

GERALDO ALCKMIN (PSDB)

20 DE AGOSTO - 10h

AUDITÓRIO DO GRUPO ESTADO

AV. ENG. CAETANO ÁLVARES, 55 -

1º MEZANINO

INFORMAÇÕES: www.estadao.com.br

OU (11) 3881-3648 DAS 8h às 17h