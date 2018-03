Mercadante caminha no centro de SP; Genoino evita imprensa O senador Aloizio Mercadante, candidato do PT ao governo paulista, realiza na tarde desta sexta-feira seu primeiro evento de campanha na capital paulista. Um dos principais nomes de diversas lideranças petistas que acompanham Mercadante, é o ex-presidente nacional do PT, José Genoino. Esta é uma das suas poucas aparições, desde que foi afastado do cargo, em função do escândalo do "mensalão". Apesar de disputar uma vaga na Câmara do Deputados nas próximas eleições, Genoino evitou, mais uma vez, conversar com os jornalistas. "Eu não sou notícia", disse, recomendando à imprensa que procurasse Mercadante. O ex-presidente do PT limitou-se apenas a dizer que está "muito bem". Além de Mercadante e Genoino, participam da caminhada, o presidente nacional da legenda, deputado federal Ricardo Berzoini (SP); o senador Eduardo Suplicy (SP); o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (SP); e o presidente do Diretório Estadual do PT em São Paulo, Paulo Frateschi.