Mercadante e PT são multados por propaganda antecipada O candidato governo de São Paulo senador Aloizio Mercadante e seu partido, PT, foram multados em R$ 21.282,00, cada um, por propaganda eleitoral antecipada. A decisão é do juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, James Siano, que avaliou que a propaganda partidária em televisão, veiculada em inserções nos dias 08, 10, 12, 17, 19 e 21 de maio, transmitiu mensagens que caracterizaram propaganda eleitoral de Mercadante, conforme informações do site do Tribunal. A propaganda eleitoral em rádio e televisão é restrita ao horário eleitoral gratuito, que começa na próxima terça-feira, dia 15 de agosto. Aloizio Mercadante e o PT já haviam sido multados por propaganda eleitoral antecipada realizada durante o horário reservado ao programa do partido em rádio e televisão. O candidato pode recorrer da decisão no TRE.