Mercadante quer usar modelo educacional de Porto Ferreira O candidato do PT ao governo do Estado, senador Aloizio Mercadante, pretende copiar o modelo educacional da cidade de Porto Ferreira e usá-lo como exemplo em todo Estado, caso seja eleito. Segundo ele, o prefeito Maurício Rasi (PT) e a comunidade conseguiram superar com o investimento em educação a "tragédia" vivida no escândalo dos vereadores envolvidos em corrupção de adolescentes e pedofilia há cerca de três anos. Rasi, na época era o delegado e investigou o caso dos vereadores, foi eleito prefeito em 2004 e, depois de assumir, acabou com a progressão continuada nas escolas municipais. Ele também criou um centro de apoio para atender adolescentes expostos a situações de risco e um centro esportivo para as crianças carentes.